В Італії пройдуть два концерти українських зірок, кошти з яких передадуть на підтримку України
Впродовж останніх 10 місяців кожен з нас воює на своєму фронті. І зірки українського шоубізнесу – не виключення.
Так, багато артистів України влаштовували уже немало благодійних концертів у різних країнах світу. Такі заходи допомагають підтримувати ЗСУ фінансово, пришвидшуючи нашу перемогу над окупантами. До доброї ініціативи долучилися й співаки Юлік та Заліско, пише 24 канал.
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Переможні концерти Юліка і Заліска в Італії
Уже 13 січня у Неаполі та 15 січня у Мілані співак Юлік і заслужений артист України Заліско дадуть два концерти на підтримку України. Усі зібрані кошти будуть направлені у благодійний фонд "За Луганщину".
Попереднього разу нам вдалось зібрати понад 200 тисяч гривень на підтримку України! Це чудовий результат нашої з вами співпраці задля підтримки Батьківщини. Ми запрошуємо вас поринути в атмосферу української пісні, новорічних та різдвяних пісень. Разом наближаємо нашу перемогу,
– говорять українські артисти.
Концерт у Неаполі
- Коли: 13 січня о 20:00;
- Де: ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;
- Телефони для довідок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;
- Вартість квитка: 25 євро.
Переможний концерт у Мілані
- Коли: 15 січня о 17:00;
- Де: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12, Cinisello Balsamo MI;
- Телефон для бронювання: +39 380 785 0740 (WhatsApp);
- Вартість квитка: 40 євро.