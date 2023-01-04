Так, многие артисты Украины устраивали уже немало благотворительных концертов в разных странах мира. Такие мероприятия помогают поддерживать ВСУ финансово, ускоряя нашу победу над оккупантами. К хорошей инициативе присоединились и певцы Юлик и Залиско, пишет 24 канал.

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Победные концерты Юлика и Залиска в Италии

Уже 13 января в Неаполе и 15 января в Милане певец Юлик и заслуженный артист Украины Залиско дадут два концерта в поддержку Украины. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд "За Луганщину".

В прошлый раз нам удалось собрать более 200 тысяч гривен в поддержку Украины! Это отличный результат нашего с вами сотрудничества для поддержки Родины. Мы приглашаем вас погрузиться в атмосферу украинской песни, новогодних и рождественских песен. Вместе приближаем нашу победу,

– говорят украинские артисты.

Концерт в Неаполе

Когда: 13 января в 20:00;

13 января в 20:00; Где: ресторан "Анастасия", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;

ресторан "Анастасия", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA; Телефоны для справок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;

+39 329 047 3401 / +39 388 436 6493; Стоимость билета: 25 евро.

Победный концерт в Милане

Когда: 15 января в 17.00;

15 января в 17.00; Где: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12, Cinisello Balsamo MI;

клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12, Cinisello Balsamo MI; Телефон для бронирования: +39 380 785 0740 (WhatsApp);

+39 380 785 0740 (WhatsApp); Стоимость билета: 40 евро.

Юлик и Залиско дадут два концерта в Италии / Фото пресс-служба артистов