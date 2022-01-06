Так, за їзду у нетверезому стані тепер водієві може загрожувати щонайменше 8 років за ґратами, якщо наслідки спричиненого ним ДТП визнають серйозними. Мінімальний штраф для п'яних водіїв транспортних засобів зараз становить 2 500 злотих, а мінімальне покарання за створення ризикованої ситуації на дорозі – місяць арешту. Та й на цьому у Польщі, схоже, не планують зупинятися.

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Що відомо про нову ініціативу

Міністерство юстиції Польщі висунуло ще одну ідею. У п'яних водіїв хочуть конфісковувати транспортні засоби. Проєкт вже перебуває в Центрі урядового законодавства. Він може набути чинності через два тижні після опублікування.

Нова ініціатива, серед іншого, передбачає виключення можливості застосування замінного покарання, тобто накладення штрафу або обмеження волі замість позбавлення волі за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

До речі, проблема керування транспортними засобами після вживання алкоголю в Польщі є досить помітною. Тому не дивно, що її взялися вирішувати достатньо радикальними методами. За даними поліції, лише в середині 2021 року було затримано майже 50 тисяч нетверезих водіїв.

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