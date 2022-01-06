Так, за езду в нетрезвом состоянии теперь водителю может угрожать минимум 8 лет за решеткой, если последствия ДТП, случившегося с ним, признают серьезными. Минимальный штраф для пьяных водителей транспортных средств сейчас составляет 2 500 злотых, а минимальное наказание за создание рискованной ситуации на дороге – месяц ареста. Да и на этом в Польше, похоже, не планируют останавливаться.

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Что известно о новой инициативе

Министерство юстиции Польши выдвинуло еще одну идею. У пьяных водителей хотят конфисковывать транспортные средства. Проект уже находится в Центре правительственного законодательства. Он может вступить в силу через две недели после опубликования .

Новая инициатива, среди прочего, предусматривает исключение возможности применения заменительного наказания , то есть наложение штрафа или ограничение свободы вместо лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати, проблема управления транспортными средствами после употребления алкоголя в Польше достаточно заметная . Поэтому неудивительно, что ее принялись решать достаточно радикальными методами. По данным полиции, только в середине 2021 года было задержано около 50 тысяч нетрезвых водителей.