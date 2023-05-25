Дитячі виплати "‎500+" в Польщі можуть отримати не всі: кому відмовлять

Щомісячну виплату в 500 злотих отримують не лише поляки, але і українські батьки неповнолітніх, які перебувають під тимчасовим захистом. Але є випадки, коли у призначенні допомоги "‎500+" можуть відмовити.

У Польщі допомога "500+‎" призначається незалежно від доходу родини. Право на дитячі виплати надається і іноземцям, які оформили тимчасовий захист або дозвіл на проживання. При цьому, діти мають обов'язково проживати у Польщі разом з батьками. Кому можуть відмовити в отриманні допомоги на дитину – читайте далі.

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Випадки, коли ZUS припиняє виплати "‎500+"

Дитині виповнилось 18 років;

Стало відомо, що батьки отримують дитячі виплати, але витрачають їх на себе;

Батьки вже отримують допомогу на дитину в іншій країні;

Дитина перебуває в дитячому будинку, виховному центрі або в центрі соціальної опіки.

Додаткові нюанси

Якщо ви раптом неправильно заповнили онлайн-заявку або додали не всі потрібні документи, ZUS з вами зв'яжеться і їх можна буде відправити згодом. Але якщо ви не виправите помилки і не надішлете потрібні документи протягом додаткового періоду, допомога "‎500+" не буде призначена. Тому будьте уважні і перевіряйте електронну пошту, яку ви вказали під час заповнення заявки.

Важливо! Щоб отримати "‎500+" за червень 2023 року, потрібно подати заявку до ZUS до кінця травня.

Куди звертатися, якщо є питання

Можете телефонувати на спеціальну інформаційну лінію 22 290 55 00 (з понеділка по п'ятницю 8:00 – 15:00) або у колл-центр ZUS 22 560 16 00 (з понеділка по п'ятницю 7:00 – 18:00).

Також є опція зв'язку через електронну пошту: cot@zus.pl

Допомога зросте до 800 злотих

Вже з наступного року допомогу "‎500+" обіцяють збільшити до 800 злотих на місяць. Таку заяву зробив голова керівної партії Польщі "Право і справедливість‎" Ярослав Качинський. Умови для отримання виплат залишаться незмінними.