Дитячі виплати "500+" в Польщі можуть отримати не всі: кому відмовлять
Джерело:yavp.pl
Щомісячну виплату в 500 злотих отримують не лише поляки, але і українські батьки неповнолітніх, які перебувають під тимчасовим захистом. Але є випадки, коли у призначенні допомоги "500+" можуть відмовити.
У Польщі допомога "500+" призначається незалежно від доходу родини. Право на дитячі виплати надається і іноземцям, які оформили тимчасовий захист або дозвіл на проживання. При цьому, діти мають обов'язково проживати у Польщі разом з батьками. Кому можуть відмовити в отриманні допомоги на дитину – читайте далі.
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Випадки, коли ZUS припиняє виплати "500+"
- Дитині виповнилось 18 років;
- Стало відомо, що батьки отримують дитячі виплати, але витрачають їх на себе;
- Батьки вже отримують допомогу на дитину в іншій країні;
- Дитина перебуває в дитячому будинку, виховному центрі або в центрі соціальної опіки.
Додаткові нюанси
Якщо ви раптом неправильно заповнили онлайн-заявку або додали не всі потрібні документи, ZUS з вами зв'яжеться і їх можна буде відправити згодом. Але якщо ви не виправите помилки і не надішлете потрібні документи протягом додаткового періоду, допомога "500+" не буде призначена. Тому будьте уважні і перевіряйте електронну пошту, яку ви вказали під час заповнення заявки.
Куди звертатися, якщо є питання
Можете телефонувати на спеціальну інформаційну лінію 22 290 55 00 (з понеділка по п'ятницю 8:00 – 15:00) або у колл-центр ZUS 22 560 16 00 (з понеділка по п'ятницю 7:00 – 18:00).
Також є опція зв'язку через електронну пошту: cot@zus.pl
Допомога зросте до 800 злотих
Вже з наступного року допомогу "500+" обіцяють збільшити до 800 злотих на місяць. Таку заяву зробив голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Умови для отримання виплат залишаться незмінними.