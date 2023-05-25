В Польше помощь "500+" назначается независимо от дохода семьи. Право на детские выплаты предоставляется и иностранцам, оформившим временную защиту или вид на жительство. При этом дети должны обязательно проживать в Польше вместе с родителями. Кому могут отказать в получении пособия на ребенка – читайте дальше.

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Случаи, когда ZUS прекращает выплаты "500+"

Ребенку исполнилось 18 лет;

Стало известно, что родители получают детские выплаты, но тратят их на себя;

Родители уже получают пособие на ребенка в другой стране;

Ребёнок находится в детском доме, воспитательном центре или в центре социальной опеки.

Дополнительные нюансы

Если вы вдруг неправильно заполнили онлайн-заявку или отправили не все необходимые документы, ZUS с вами свяжется и их можно будет добавить позже. Но если вы не исправите ошибки и не отправите нужные документы в течение дополнительного периода, помощь "500+" не будет назначена. Поэтому будьте внимательны и проверяйте электронную почту, указанную при заполнении заявки.

Важно! Чтобы получить "500+" за июнь 2023 года, нужно подать заявку в ZUS до конца мая.

Куда обращаться, если есть вопросы

Вы можете звонить на специальную информационную линию 22 290 55 00 (с понедельника по пятницу 8:00 – 15:00) или в колл-центр ZUS 22 560 16 00 (с понедельника по пятницу 7:00 – 18:00).

Также есть опция связи по электронной почте: cot@zus.pl

Помощь вырастет до 800 злотых

Уже со следующего года помощь "500+" обещают увеличить до 800 злотых в месяц. Такое заявление сделал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Условия получения выплат останутся неизменными.