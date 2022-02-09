Якщо ваше робоче місце розташоване у тому ж населеному пункті, де ви мешкаєте, фінансова компенсація може становити до 250 злотих на місяць. Якщо ж ви мешкаєте в іншому місті або селі, повернути можна до 300 злотих на місяць.

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Скільки грошей можна повернути

Відповідно до чинних фіскальних правил, на цей вид фінансового відшкодування у Польщі можуть претендувати особи, які працюють за трудовим договором. Виплати базуються на витратах працівників, які не вираховуються з податків.

Загалом працівники польських підприємств можуть отримати до 3 тисяч або до 3 600 злотих на рік у якості відшкодування витрат на паливо або квитки на громадський транспорт.

Зверніть увагу! Щоб претендувати на таку виплату, не потрібно збирати жодних квитанцій. На додаток, немає значення, скільки ви насправді витрачаєте на доїзд до робочого місця.

Як подати заявку

Для того, щоб скористатись пільгою, працівнику потрібно подати Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Це документ, в якому працівник просить про відрахування неоподатковуваних витрат на проїзд до робочого місця (пальне або квитки). У ній необхідно вказати актуальне місце проживання.

Такі заяви можна безкоштовно завантажити з вебсайту або отримати у відділі кадрів установи, у якій ви працюєте. Бухгалтерія відрахує витрати, пов'язані з доїздом на роботу, що підлягають розрахунку з податковою.