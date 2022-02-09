Если ваше рабочее место расположено в том же населенном пункте, где вы проживаете, финансовая компенсация может составить до 250 злотых в месяц. Если вы проживаете в другом городе или селе, вернуть можно до 300 злотых в месяц.

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Сколько денег можно вернуть

Согласно действующим фискальным правилам, на этот вид финансового возмещения в Польше могут претендовать лица, работающие по трудовому договору . Выплаты базируются на расходах сотрудников, которые не вычитаются из налогов.

В целом, работники польских предприятий могут получить до 3 тысяч или до 3 600 злотых в год в качестве возмещения расходов на топливо или билеты на общественный транспорт.

Обратите внимание! Чтобы претендовать на такую ​​выплату, не нужно собирать никаких квитанций . Вдобавок, не имеет значения, сколько вы на самом деле тратите на проезд до рабочего места.

Как подать заявку

Для того чтобы воспользоваться льготой, работнику нужно подать Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów . Это документ, в котором сотрудник просит об отчислении не облагаемых налогом расходов на проезд к рабочему месту (горючее или билеты). В нем нужно указать актуальное место жительства.