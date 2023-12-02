Різдвяні та зимові канікули у школах Польщі: коли відпочиватимуть учні

Шкільні канікули в зимовий період зараз є актуальним питанням для учнів, батьків та вчителів. Графіки та плани багатьох сімей пов'язані з відвідуванням дітьми школи. І, оскільки кінець семестру наближається, вони можуть розраховувати на велику кількість вільного часу у січні.

Зокрема, дати очікуваних святкових вихідних цікавлять і школярів та батьків у Польщі. Так, до канікул у польських школах залишилися лічені дні. Коли відпочиватимуть учні взимку, розповідає 24 Канал.

Читайте також Зимові канікули в Німеччині 2023 – 2024: дати залежать від регіону

Взимку учні польських шкіл матимуть канікули двічі

Різдвяні

Учні по всій країні з нетерпінням чекають майбутніх тривалих канікул наприкінці грудня. Різдво не за горами, а це означає, що у них буде цілий тиждень, позбавлений занять або шкільних обов'язків. Відновивши заняття у вівторок, 2 січня, учні почнуть зворотний відлік до довгоочікуваних зимових канікул.

Також слід врахувати, що 22 грудня директор школи може оголосити вихідним днем, відповідно до положення про організацію навчального року.

У зміну минулих років учні не матимуть додаткового вихідного на святкування Водохреща 6 січня. Оскільки цей день припадає на суботу, коли заняття зазвичай не проводяться.

Звичайні зимові

У січні – лютому школярі по всій країні очікують на заслужені зимові канікули. Однак, важливо зазначити, що точні дати можуть відрізнятися залежно від воєводств, як це визначає Міністерство освіти і науки.

Цікаво, що деякі учні, щойно повернувшись з канікул, одразу будуть готуватися до двотижневої перерви у навчанні.

Ось точні дати в залежності від регіону, в якому школа:

15 – 28 січня 2024 року (Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське воєводства);

22 січня – 4 лютого 2024 року (Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводства);

29 січня – 11 лютого 2024 року (Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське воєводства);

12 – 25 лютого 2024 року (Куявсько-поморське, Любуське, Малопольське, Сьвєнтокшиське, Великопольське воєводства).

Крім того, у 2024 році Великдень настане відносно швидко – наприкінці березня, а саме в неділю, 31 березня. Такий час створює вигідну обставину для школярів, оскільки весняні канікули вони відчують всього через місяць після завершення попередніх. Вони триватимуть з 28 березня по 2 квітня.