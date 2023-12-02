Зокрема, дати очікуваних святкових вихідних цікавлять і школярів та батьків у Польщі. Так, до канікул у польських школах залишилися лічені дні. Коли відпочиватимуть учні взимку, розповідає 24 Канал.

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Взимку учні польських шкіл матимуть канікули двічі

Різдвяні

Учні по всій країні з нетерпінням чекають майбутніх тривалих канікул наприкінці грудня. Різдво не за горами, а це означає, що у них буде цілий тиждень, позбавлений занять або шкільних обов'язків. Відновивши заняття у вівторок, 2 січня, учні почнуть зворотний відлік до довгоочікуваних зимових канікул.

Також слід врахувати, що 22 грудня директор школи може оголосити вихідним днем, відповідно до положення про організацію навчального року.

У зміну минулих років учні не матимуть додаткового вихідного на святкування Водохреща 6 січня. Оскільки цей день припадає на суботу, коли заняття зазвичай не проводяться.

Звичайні зимові

У січні – лютому школярі по всій країні очікують на заслужені зимові канікули. Однак, важливо зазначити, що точні дати можуть відрізнятися залежно від воєводств, як це визначає Міністерство освіти і науки.

Цікаво, що деякі учні, щойно повернувшись з канікул, одразу будуть готуватися до двотижневої перерви у навчанні.