В частности, даты ожидаемых праздников интересуют и школьников и родителей в Польше. Так, до каникул в польских школах остались считанные дни. Когда будут отдыхать ученики зимой, рассказывает 24 Канал.

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Зимой ученики польских школ будут иметь каникулы дважды

Рождественские

Учащиеся по всей стране с нетерпением ждут предстоящих каникул в конце декабря. Рождество не за горами, а это значит, что у них будет целая неделя, лишенная занятий или школьных обязанностей. Возобновив занятия во вторник, 2 января, учащиеся начнут обратный отсчет к долгожданным зимним каникулам.

Также следует учесть, что 22 декабря директор школы может объявить выходным днем в соответствии с положением об организации учебного года.

В смену прошлых лет ученики не будут иметь дополнительного выходного на празднование Крещения 6 января. Поскольку этот день приходится на субботу, когда занятия обычно не проводятся.

Обычные зимние

В январе – феврале школьники по всей стране ожидают заслуженных зимних каникул. Однако важно отметить, что точные даты могут отличаться в зависимости от воеводств, как это определяет Министерство образования и науки.

Интересно, что некоторые ученики, как только вернулись с каникул, будут готовиться к двухнедельному перерыву в учебе.