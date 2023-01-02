Календар вихідних і святкових днів у Польщі: коли найвигідніше брати відпустку в 2023 році
Джерело:Money
Довгих вихідних в Польщі у 2023 році буде небагато. Деякі з державних і церковних свят припадуть на середину тижня або на вихідні. Однак у поляків все ж буде можливість продовжити свою відпустку – ось список усіх вихідних і державних свят.
Так, у 2023 році в Польщі буде 250 робочих днів, а святкових – лише 13. Але ви також можете продовжити свої вихідні. Подивіться, коли варто взяти відпустку, аби канікули стали тривалішими.
Читайте також Розумна економія: дієві поради, як витрачати менше на продуктах у Польщі
13 вихідних днів у Польщі в 2023 році
- 1 січня (неділя) – Новий рік / Nowy Rok;
- 6 січня (п’ятниця) – Свято Трьох Королів, або Богоявлення / Święto Trzech Króli;
- 9 квітня (неділя) – Великдень / Wielkanoc;
- 10 квітня (понеділок) – Великодній понеділок / Poniedziałek Wielkanocny;
- 1 травня (понеділок) – День праці / Święto Pracy;
- 3 травня (середа) – День Конституції / Święto Konstytucji;
- 28 травня (неділя) – Зелені свята / Zielone Świątki;
- 8 червня (четвер) – Боже Тіло / Boże Ciało;
- 15 серпня (вівторок) – День польського війська, Успіння Пресвятої Богородиці / Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
- 1 листопада (середа) – День усіх святих / Wszystkich Świętych;
- 11 листопада (субота) – День незалежності / Święto Niepodległości;
- 25 грудня (понеділок) – Різдво Христове (перший день) / Boże Narodzenie (pierwszy dzień);
- 26 грудня (вівторок) – Різдво Христове (другий день) / Boże Narodzenie (drugi dzień).
Довгі вихідні у 2023 році: як спланувати відпустку
При гарних підрахунках у 2023 році поляки можуть мати аж 115 вихідних. Перевірте, як цьогоріч спланувати вільний час, аби мати можливість відпочити навіть цілий тиждень і спланувати подорож, не витрачаючи при цьому багато "відпускних" днів.
- 6 – 8 січня (3 дні вихідні, п'ятниця, 6 січня – Водохреща, потім субота і неділя 7 і 8 січня);
- 29 квітня – 3 травня (5 вихідних, травневі вихідні 2023 року повинні початися в суботу, 29 квітня, а четвер, 4 травня, буде уже робочим);
- 8 – 11 червня (4 вільних дні, четвер, 8 червня, – свято Божого Тіла, додатково варто взяти вихідний у п’ятницю, 9 червня, і тоді вас чекатимуть довгий вікенд до 11 червня 2023 року);
- 12 – 15 серпня (4 дні вихідних, вівторок, 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, ви можете взяти вихідний у понеділок, 14 серпня, і у вас будуть довгі вихідні, починаючи з суботи, 12 серпня);
- 11 листопада (1 вихідний, який можна обрати. День Незалежності припадає на суботу, але з цієї причини працівник матиме право на вихідний в узгоджену дату);
- 23 – 26 грудня (4 дні вихідних, Святвечір припадає на неділю, 24 грудня, Різдво в понеділок, 25 грудня, День подарунків у вівторок, 26 грудня, тому вихідні не будуть втрачені, а попрацювати доведеться лише впродовж трьох днів – з середи, 27 грудня, по п'ятницю, 29 грудня 2023 року. Ви також можете взяти ці три дні вихідних і продовжити післяріздвяний період);
- 30 грудня – 1 січня 2024 року (3 вихідних, тому що святкування Нового року припадає на неділю, 31 грудня, а сам Новий рік – на понеділок, 1 січня).