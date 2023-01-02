Так, в 2023 году в Польше будет 250 рабочих дней, а праздничных – всего 13. Но вы также можете продлить свои выходные. Посмотрите, когда стоит взять отпуск, чтобы каникулы стали продолжительнее.

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13 выходных дней в Польше в 2023 году

1 января (воскресенье) – Новый год / Nowy Rok;

– Новый год / Nowy Rok; 6 января (пятница) – Праздник Трех Королей, или Богоявление / Święto Trzech Króli;

– Праздник Трех Королей, или Богоявление / Święto Trzech Króli; 9 апреля (воскресенье) – Пасха / Wielkanoc;

– Пасха / Wielkanoc; 10 апреля (понедельник) – Пасхальный понедельник / Poniedziałek Wielkanocny;

– Пасхальный понедельник / Poniedziałek Wielkanocny; 1 мая (понедельник) – День труда / Święto Pracy;

– День труда / Święto Pracy; 3 мая (среда) – День Конституции / Święto Konstytucji;

– День Конституции / Święto Konstytucji; 28 мая (воскресенье) – Зеленые праздники / Zielone Świątki;

– Зеленые праздники / Zielone Świątki; 8 июня (четверг) – Божье Тело / Boże Ciało;

– Божье Тело / Boże Ciało; 15 августа (вторник) – День польского войска, Успения Пресвятой Богородицы / Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

– День польского войска, Успения Пресвятой Богородицы / Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 ноября (среда) – День всех святых / Wszystkich Świętych;

– День всех святых / Wszystkich Świętych; 11 ноября (суббота) – День независимости / Święto Niepodległości;

– День независимости / Święto Niepodległości; 25 декабря (понедельник) – Рождество Христово (первый день) / Boże Narodzenie (pierwszy dzień);

– Рождество Христово (первый день) / Boże Narodzenie (pierwszy dzień); 26 декабря (вторник) – Рождество Христово (второй день) / Boże Narodzenie (drugi dzień).

Долгие выходные в 2023 году: как спланировать отпуск

При хороших подсчетах в 2023 году поляки могут иметь 115 выходных. Проверьте, как спланировать свободное время в этом году, чтобы иметь возможность отдохнуть даже целую неделю и спланировать путешествие, не тратя при этом много "отпускных" дней.