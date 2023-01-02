Так, у 2023 році в Польщі буде 250 робочих днів, а святкових – лише 13. Але ви також можете продовжити свої вихідні. Подивіться, коли варто взяти відпустку, аби канікули стали тривалішими.

Читайте також Розумна економія: дієві поради, як витрачати менше на продуктах у Польщі

13 вихідних днів у Польщі в 2023 році

1 січня (неділя) – Новий рік / Nowy Rok;

– Новий рік / Nowy Rok; 6 січня (п’ятниця) – Свято Трьох Королів, або Богоявлення / Święto Trzech Króli;

– Свято Трьох Королів, або Богоявлення / Święto Trzech Króli; 9 квітня (неділя) – Великдень / Wielkanoc;

– Великдень / Wielkanoc; 10 квітня (понеділок) – Великодній понеділок / Poniedziałek Wielkanocny;

– Великодній понеділок / Poniedziałek Wielkanocny; 1 травня (понеділок) – День праці / Święto Pracy;

– День праці / Święto Pracy; 3 травня (середа) – День Конституції / Święto Konstytucji;

– День Конституції / Święto Konstytucji; 28 травня (неділя) – Зелені свята / Zielone Świątki;

– Зелені свята / Zielone Świątki; 8 червня (четвер) – Боже Тіло / Boże Ciało;

– Боже Тіло / Boże Ciało; 15 серпня (вівторок) – День польського війська, Успіння Пресвятої Богородиці / Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

– День польського війська, Успіння Пресвятої Богородиці / Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 листопада (середа) – День усіх святих / Wszystkich Świętych;

– День усіх святих / Wszystkich Świętych; 11 листопада (субота) – День незалежності / Święto Niepodległości;

– День незалежності / Święto Niepodległości; 25 грудня (понеділок) – Різдво Христове (перший день) / Boże Narodzenie (pierwszy dzień);

– Різдво Христове (перший день) / Boże Narodzenie (pierwszy dzień); 26 грудня (вівторок) – Різдво Христове (другий день) / Boże Narodzenie (drugi dzień).

Довгі вихідні у 2023 році: як спланувати відпустку

При гарних підрахунках у 2023 році поляки можуть мати аж 115 вихідних. Перевірте, як цьогоріч спланувати вільний час, аби мати можливість відпочити навіть цілий тиждень і спланувати подорож, не витрачаючи при цьому багато "відпускних" днів.