Кого в Австрії звільнили від обов'язкової вакцинації: перелік від МОЗ

Законопроєкт про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в Австрії має набути чинності 1 лютого 2022 року. Відтак, виникло питання, як діяти тим людям, які мають медичні протипокази до щеплень. Міністерство охорони здоров'я нещодавно дало роз'яснення.

Варто зазначити, що для відмови від вакцинації повинна бути справді серйозна причина. Більшість супутніх захворювань не є підставою для запобігання обов'язковій імунізації.

Цікаво Унікальна бонусна програма: як заробляти на міжнародних грошових переказах

Кому можна не робити щеплення проти коронавірусу в Австрії

В окремих випадках допускається відмова від вакцинації для людей з імуносупресією у високому ступені. Повторна оцінка стану здоров'я для подальшого прийняття рішення може проводитися з інтервалом у три місяці.

Від обов'язкової вакцинації звільняються діти до 14 років, вагітні жінки (насамперед у першому триместрі, коли плід формується) та ті, хто одужав від коронавірусу (лише на 180 днів).

Після розголосу у ЗМІ про те, що у деяких випадках вакцини проти COVID-19 можуть викликати тромби (це насамперед стосується векторних вакцин, як-от AstraZeneca чи Johnson & Johnson), австрійці зі схильністю до тромбоемболії стали відмовлятися від щеплень. Однак, у документі МОЗ уточнюється, що така схильність не є причиною для відмови або відкладання вакцинації проти COVID-19. Людям із синдромом тромбозу з тромбоцитопенією (TTS) та схожими діагнозами рекомендують надавати перевагу мРНК-вакцинам.

Люди, яким стан здоров'я дозволяє робити щеплення, але які свідомо відмовляються від вакцинації виключно через власні упередження, в Австрії будуть платити штрафи у розмірі до 3 600 євро.

Вакцинація проти COVID-19 в Австрії