Следует отметить, что для отказа от вакцинации должна быть действительно серьезная причина. Большинство сопутствующих заболеваний не является основанием для предотвращения обязательной иммунизации.
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Кому можно не делать прививки против коронавируса в Австрии
В отдельных случаях допускается отказ от вакцинации для людей с иммуносупрессией в высокой степени. Повторная оценка состояния здоровья для дальнейшего принятия решения может производиться с интервалом в три месяца.
От обязательной вакцинации освобождаются дети до 14 лет, беременные женщины (прежде всего в первом триместре, когда плод формируется) и выздоровевшие от коронавируса (только на 180 дней).
После огласки в СМИ о том, что в некоторых случаях вакцины против COVID-19 могут вызвать тромбы (это прежде всего касается векторных вакцин, таких как AstraZeneca или Johnson & Johnson), австрийцы со склонностью к тромбоэмболии стали отказываться от прививок. Однако в документе Минздрава уточняется, что такая склонность не является причиной отказа или отложения вакцинации против COVID-19. Людям с синдромом тромбоза с тромбоцитопенией (TTS) и подобными диагнозами рекомендуют отдавать предпочтение мРНК-вакцинам.
Люди, которым состояние здоровья позволяет прививаться, но они сознательно отказываются от вакцинации исключительно из-за собственных предубеждений, в Австрии будут платить штрафы в размере до 3 600 евро.
Вакцинация против COVID-19 в Австрии
- В Австрии уже 70% жителей прошли полную вакцинацию против коронавируса.
- Всего в стране введено 15,5 миллиона доз вакцин.
- Два укола получили 6,25 миллиона человек.
- В стране используют следующие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.