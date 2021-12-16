Варто зазначити, що для відмови від вакцинації повинна бути справді серйозна причина. Більшість супутніх захворювань не є підставою для запобігання обов'язковій імунізації.

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Кому можна не робити щеплення проти коронавірусу в Австрії

В окремих випадках допускається відмова від вакцинації для людей з імуносупресією у високому ступені. Повторна оцінка стану здоров'я для подальшого прийняття рішення може проводитися з інтервалом у три місяці.

Від обов'язкової вакцинації звільняються діти до 14 років, вагітні жінки (насамперед у першому триместрі, коли плід формується) та ті, хто одужав від коронавірусу (лише на 180 днів).

Після розголосу у ЗМІ про те, що у деяких випадках вакцини проти COVID-19 можуть викликати тромби (це насамперед стосується векторних вакцин, як-от AstraZeneca чи Johnson & Johnson), австрійці зі схильністю до тромбоемболії стали відмовлятися від щеплень. Однак, у документі МОЗ уточнюється, що така схильність не є причиною для відмови або відкладання вакцинації проти COVID-19. Людям із синдромом тромбозу з тромбоцитопенією (TTS) та схожими діагнозами рекомендують надавати перевагу мРНК-вакцинам.

Люди, яким стан здоров'я дозволяє робити щеплення, але які свідомо відмовляються від вакцинації виключно через власні упередження, в Австрії будуть платити штрафи у розмірі до 3 600 євро.

Вакцинація проти COVID-19 в Австрії