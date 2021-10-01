З організацією та приготуванням вечері Клопотенку допомагав Дмитро Марценюк. Він є шеф-кухарем ресторану української кухні "Веселка" у Нью-Йорку.

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Вечерю організували в українському монастирі Святого Йосафата на Лонг-Айленді. Клопотенко написав у своєму фейсбуці, що її відвідали 120 людей. Хоч захід і був розрахованих на американців, та серед гостей переважали представники української громади. Українські шеф-кухарі планують й надалі проводити такі заходи. Вони сподіваються, що з часом все більше громадян США проявлятимуть інтерес до української кухні.



Український шеф-кухар з Нью-Йорка Дмитро Марценюк /Скриншот з відео

Клопотенко ефектно розпочав вечерю

Вітаючи гостей, Клопотенко розповів, що на них чекає під час вечері. Він пообіцяв годувати відвідувачів "дивною" їжею. "Сподіваюсь, ви готові насолоджуватися високим мистецтвом їжі. Треба забути все, що ви знали раніше. І про їжу, і про мистецтво, й про культуру", – заінтригував він. А також пояснив, що хоче показати щось нове та зовсім несподіване. Він попередив, що гості отримають досвід, який відрізнятиметься від того, до чого вони звикли у Нью-Йорку. Мовляв, у такий спосіб він хоче заново відкрити для них Україну.

Як зауважив Марценюк, головна ідея заходу полягала в тому, аби представити американським гурманам вишукану українську кухню. Шеф-кухарі готували за стародавніми та сучасними рецептами, й навіть поєднували їх. При цьому, вони прагнули не просто здивувати незвичним поєднанням смаків, але й показати справжній театр їжі.

Страви, з яких складалася вечеря:

мус з буряка та білого шоколаду зі срібною маринованою рибою, пресованим кавуном, смаженою індичкою та конфітюром із роз;

корінь лопуха з пшоном і ферментованою гречкою;

смажений виноград з соусом калатуша, чебрецем та шовдарем;

судак су від, маринований у буряку, мелісі й бузині з лимонною цедрою та тархуновим кремом;

крокодил з соусом із бджіл та рожевим соусом з гратеном із фенхелю;

філе кабана з ялівцем, лататтям, ялинковими гілками та соусом із чорнобривців;

десерт – ламанці з маковим молоком, варенням із квашених огірків та гарбузом.

Який вигляд мали страви від українських шеф-кухарів / Фото з фейсбук-сторінки Клопотенка

Як гості відгукуються про українську вечерю

Одним із гостей заходу був француз Жером Штраус, який живе у США. Раніше чоловік вже відвідував ресторан Євгена Клопотенка у Києві. Втім, як він пояснив, тодішній та новий досвід є зовсім різними. Мовляв, на званій вечері у США все було дуже творчо, гумористично та легко. Залишалося лише насолоджуватися тим, як українець створює їжу.

Його презентація української їжі дуже сучасна та відрізняється від інших шефів. У його їжі відображена його особистість. Це й робить її унікальною,

– наголосив Штраус.

Вечерю відвідала й українка Марія Войціцька, яка також є шеф-кухаркою. Жінка похвалила Клопотенка й підкреслила, що отримала цікавий досвід, особливо – з професійної точки зору. "Поєднувати кавун, буряк та білий шоколад – я такого не пробувала нікого. Мені дуже сподобалося", – поділилася враженнями вона.