С организацией и приготовлением ужина Клопотенку помогал Дмитрий Марценюк. Он является шеф-поваром ресторана украинской кухни "Радуга" в Нью-Йорке.

Интересно Нашел счастье и получил опыт за границей, после чего вернулся на Родину: история украинца

Ужин организовали в украинском монастыре Святого Иосафата на Лонг-Айленде. Клопотенко написал в своем фейсбуке, что его посетили 120 человек. Хотя мероприятие и было рассчитанных на американцев, среди гостей преобладали представители украинской общины. Шеф-повара планируют и в дальнейшем проводить такие мероприятия. Они надеются, что со временем все больше граждан США будут проявлять интерес к украинской кухне.



Украинский шеф-повар из Нью-Йорка Дмитрий Марценюк / Скриншот с видео

Клопотенко эффектно начал ужин

Приветствуя гостей, Клопотенко рассказал, что их ждет во время ужина. Он пообещал кормить посетителей "странной" пищей. "Надеюсь, вы готовы наслаждаться высоким искусством пищи. Надо забыть все, что вы знали раньше. И о еде, и об искусстве, и о культуре", – заинтриговал он. А также пояснил, что хочет показать что-то новое и совершенно неожиданное. Он предупредил, что гости получат опыт, который будет отличаться от того, к чему они привыкли в Нью-Йорке. Мол, таким образом он хочет заново открыть для них Украину.

Как отметил Марценюк, главная идея мероприятия заключалась в том, чтобы представить американским гурманам изысканную украинскую кухню. Шеф-повара готовили по старинным и современным рецептам, и даже объединяли их. При этом, они стремились не просто удивить необычным сочетанием вкусов, но и показать настоящий театр пищи.

Блюда, из которых состоял ужин:

мусс из свеклы и белого шоколада с серебряной маринованной рыбой, прессованным арбузом, жареной индейкой и конфитюром из роз;

корень лопуха с пшеном и ферментированной гречкой;

жареный виноград с соусом калатуша, тимьяном и шовдарем;

судак су-вид, маринованный в свекле, мелиссе и бузине с лимонной цедрой и кремом с тархуна;

крокодил с соусом из пчел и розовым соусом из гратеном с фенхеля;

филе кабана с можжевельником, кувшинками, елочными ветвями и соусом из бархатцев;

десерт – ламанцы с маковым молоком, вареньем из соленых огурцов и тыквой.

Как выглядели блюда от украинских шеф-поваров / Фото с фейсбук-страницы Клопотенка

Как гости отзываются об украинском ужине

Одним из гостей мероприятия был француз Жером Штраус, который живет в США. Ранее мужчина уже посещал ресторан Евгения Клопотенка в Киеве. Впрочем, как он объяснил, тогдашний и новый опыт – весьма различны. Мол, на званом ужине в США все было очень творчески, юмористически и легко. Оставалось только наслаждаться тем, как украинец создает пищу.

Его презентация украинской пищи очень современная и отличается от других шефов. В его пищи отражена его личность. Это и делает ее уникальной,

– отметил Штраус.

Ужин посетила и украинка Мария Войцицкая, которая также является шеф-поваром. Женщина похвалила Клопотенка и подчеркнула, что получила интересный опыт, особенно – с профессиональной точки зрения. "Совмещать арбуз, свеклу и белый шоколад – я такого не пробовала никого. Мне очень понравилось", – п оделилась впечатлениями она.