Як йдеться у пресслужбі ПриватБанку, усі клієнти можуть практично без обмежень користуватися своїми картками за кордоном.

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Так, українці, які вимушено виїхали у країни Європи, можуть оплачувати покупки та послуги будь-якою карткою ПриватБанку у будь-якій валюті. На період воєнного стану термін дії всіх платіжних карток (зарплатних, пенсійних та соціальних) автоматично продовжено на 180 днів.

Крім цього, без проблем можна зняти готівку у банкомати у валюті тієї країни, в якій перебуваєте. Встановлений ліміт на день – 30 тисяч гривень (в еквіваленті). Без будь-яких обмежень також можна оплачувати покупки в інтернеті (магазини, квитки і т.д.).

Для оплати в доларах та євро використовується поточний курс ПриватБанку – 29,25-29,41 грн/долар. Що значно вигідніше, ніж завчасно купувати валюту на чорному ринку.

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