Как говорится в пресс-службе ПриватБанка, все клиенты могут практически без ограничений пользоваться своими картами за рубежом.

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Так, украинцы, вынужденно выехавшие в страны Европы, могут оплачивать покупки и услуги любой картой ПриватБанка в любой валюте. На период военного положения срок действия всех платежных карт (зарплатных, пенсионных и социальных) автоматически продлен на 180 дней.

Кроме этого, без проблем можно снять наличные в банкоматы в валюте той страны, в которой вы находитесь . Установленный лимит в день – 30 тысяч гривен (в эквиваленте). Без всяких ограничений также можно оплачивать покупки в интернете (магазины, билеты и т.д.).

Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка – 29,25-29,41 грн/доллар. Что гораздо выгоднее, чем заранее покупать валюту на черном рынке.