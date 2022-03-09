І усім тим, хто шукає прихисток в європейських державах, дали рекомендації, як поводитися у чужій країні. Поради опублікували в пресслужбі Центру протидії дезінформації при РНБО.

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Як поводитися біженцям за межами України

Будьте ввічливими і толерантними, адже зараз ви – обличчя України за кордоном. В цей момент у іноземців, які часто асоціювали нас із росіянами, змінюється думка, ми для них – справжні європейці.

Поважайте чужі старання допомогти нам! Раніше нам довго доводилося пояснювати, де на карті наша країна, якою мовою ми розмовляємо, які переконання сповідуємо. Нині таке питання більше не стоїть, адже дуже часто іноземці організовують для українських біженців україномовні переклади та перекладачів.

Якщо у вас є змога працювати – використовуйте її сповна. Адже європейці дуже працьовиті і вважають нас такими ж.

Не користуйтеся добрим ставленням людей занадто довго. Покажіть, що ви здатні подбати про себе і не приїхали відпочивати.

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