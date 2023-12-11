Зелений протест: екоактивісти знову зафарбували найвідоміший канал Венеції

Головний канал італійської Венеції знову позеленів зусиллями кліматичних активістів. Акція групи Extinction Rebellion відбулась у суботу і наробила шуму в ЗМІ.

Активісти зафарбували в зелений колір воду в Гранд-каналі у Венеції, щоб підкреслити важливість вирішення кліматичної кризи. Який вигляд це мало і чи не нашкодила акція італійцям і туристам – далі в матеріалі.

Читайте також За бортом: туристи у Венеції не послухалися гондольєра й опинилися в крижаному каналі

Що хотіли сказати цією акцією

Протестувальники використали флуоресцеїн – нешкідливу речовину, яка змінила колір води на яскраво-зелений. Деякі активісти скористалися ременями та мотузками, щоб вивісити плакати з критикою італійського уряду на знаменитому мосту Ріальто.

Ми всі повисли на волосині. Ми знаємо, що наше майбутнє в небезпеці, і що нічого не робиться для його захисту,

– заявили учасники акції.

Акція протесту торкнулась не лише Венеції. Протестувальники з Extinction Rebellion зафарбували також воду в каналі Навільо-Гранде в Мілані і річки в Болоньї, Турині та Римі.

Група підкреслила, що "‎використовувала нешкідливі барвники", щоб засудити кліматичний саміт COP28 в ОАЕ. Екоактивісти вважають його результати політичним провалом, коли світові уряди не планують об'єднуватись у боротьбі з кліматичною кризою.

Поки уряди говорять, ми підраховуємо збитки і жертви безперервних повеней і пожеж,

– підсумували кліматичні активісти.

Кліматичні групи активізувалися

Нагадаємо, вже не вперше канали Венеції стають локацією для акцій протесту проти байдужості до змін клімату. Аналогічна акція із зафарбовуванням води зеленим флуоресцеїном вже відбулася наприкінці травня.

А до того активісти італійської групи Ultima Generazione ("‎Останнє покоління") влаштували перфоманс, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату. Для акції використали найбільш популярне туристичне місце в Римі – фонтан Треві. Його воду пофарбували в чорний.

Раніше Сенат Італії схвалив урядовий законопроєкт про покарання кліматичних активістів за нанесення шкоди пам'яткам культури.