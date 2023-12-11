Активисты закрасили в зеленый цвет воду в Гранд-канале в Венеции, чтобы подчеркнуть важность разрешения климатического кризиса. Как это выглядело и не навредила ли акция итальянцам и туристам – дальше в материале.

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Что хотели сказать этой акцией

Протестующие использовали флуоресцеин – безвредное вещество, изменившее цвет воды на ярко-зеленый. Некоторые активисты воспользовались ремнями и веревками, чтобы вывесить плакаты с критикой итальянского правительства на знаменитом мосту Риальто.

Мы все повисли на волоске. Мы знаем, что наше будущее в опасности и что ничего не делается для его защиты,

– заявили участники акции.

Акция протеста затронула не только Венецию. Протестующие из Extinction Rebellion закрасили также воду в канале Навильо-Гранде в Милане и реки в Болонье, Турине и Риме.

Группа подчеркнула, что "использовала безвредные красители", чтобы осудить климатический саммит COP28 в ОАЭ. Экоактивисты считают его результаты политическим провалом, когда мировые правительства не намерены объединяться в борьбе с климатическим кризисом.

Пока правительства говорят, мы подсчитываем ущерб и жертвы непрерывных наводнений и пожаров,

– подытожили климатические активисты.

Климатические группы активизировались

Напомним, уже не первый раз каналы Венеции становятся локацией для акций протеста против безразличия к изменениям климата. Аналогичная акция с окрашиванием воды зеленым флуоресцеином уже состоялось в конце мая.

До этого активисты итальянской группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") устроили перфоманс, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Для акции использовали наиболее популярное туристическое место в Риме – фонтан Треви. Его воду окрасили в черный.

Ранее Сенат Италии одобрил правительственный законопроект о наказании климатических активистов за нанесение ущерба памятникам культуры.