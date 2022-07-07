Так, у майбутньому з Києва до Варшави можна буде дістатися на швидкісному поїзді. А час в дорозі значно скоротиться і становитиме лише 4 години.

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До слова! На сьогодні дорога у потязі з Києва до Варшави займає в середньому приблизно 17 годин.

На реалізацію проєкту виділено 1,2 мільярда доларів. Про нього стало відомо ще у 2019 році. Тоді Україна й Польща анонсували запуск швидкісного потяга. За попередніми даними, маршрут повинен пролягати з Києва до Берліна через Львів та Варшаву.

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