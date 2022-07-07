Так, в будущем из Киева в Варшаву можно будет добраться на скоростном поезде. А время в пути значительно сократится и составит всего 4 часа.

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К слову! На сегодня дорога в поезде из Киева в Варшаву занимает в среднем примерно 17 часов.

На реализацию проекта выделено 1,2 млрд долларов. О нем стало известно еще в 2019 году. Тогда Украина и Польша анонсировали запуск скоростного поезда. По предварительным данным, маршрут должен проходить из Киева в Берлин через Львов и Варшаву.