Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі 7 червня. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.
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Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами,
– висловився Василь Боднар.
Заступник міністра закордонних справ додав, що Україна сподівається на швидкі позитивні зрушення у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України
Також він згадав про підготовку візиту міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковене до України цьогоріч.