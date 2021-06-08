Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі 7 червня. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

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Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами,

– висловився Василь Боднар.

Заступник міністра закордонних справ додав, що Україна сподівається на швидкі позитивні зрушення у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України

Також він згадав про підготовку візиту міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковене до України цьогоріч.

Нагадаємо, що Ірландія визнала Україну 31 грудня 1991 року. Дипломатичні стосунки між країнами були встановлені 1 квітня 1992 року. А почесні консульства в Україні та в Ірландії функціонують з 2000 року.