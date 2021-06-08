Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Ґили 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Назначение посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами,

– высказался Василий Боднар.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что Украина надеется на быстрые положительные сдвиги в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины

Также он упомянул о подготовке визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в этом году.