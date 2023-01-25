Из Украины в Польшу сейчас курсирует несколько поездов Укрзализныци, вместе с тем две страны не планируют на этом останавливаться и в будущем улучшат железнодорожное сообщение. Следовательно, скоростной путь проложат из Варшавы в Киев через Львов.

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Что известно о запуске скоростного поезда Варшава – Львов – Киев

Между Украиной и Польшей было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому между столицами этих стран будет курсировать скоростной поезд. Контракт подписан на три года и предусматривает строительство скоростной линии по маршруту Варшава – Львов – Киев.

По плану, дорога из Варшавы в Киев продлится 4 – 5 часов, а скорость поезда составит 250 километров в час. Сейчас время в пути между двумя столицами составляет около 16 часов. Таким образом, новый поезд позволит пассажирам гораздо быстрее добраться до пункта назначения.

Николай Вильд, чиновник, занимающийся строительством транспортного узла "CPK" на полпути между Варшавой и Лодзем, заявил журналистам: "Вместе с украинской железной дорогой мы начинаем совместную работу на линии Варшава – Львов – Киев". Начало строительства скоростной железной дороги запланировано на 2026 год.