Один із таких інцидентів трапився на у Китаї на рейсі, який слідував з південно-західного міста Гуйян до Шанхая. Дві пасажирки літака замкнули у туалеті чужого малюка, який голосно плакав.

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Дві жінки замкнули чужу дитину в туалеті літака

Інцидент стався 24 серпня на борту літака авіакомпанії Juneyao Airlines, коли пасажирка, на ім'я Гоу Тінтін, записала на відео, як вона несе в туалет дівчинку. А інша пасажирка сказала дівчинці, що їй буде дозволено вийти з туалету, як тільки вона перестане плакати.

У своєму відео Гоу висловила намір "допомогти" тим, кого зачепив плач дитини. Але реакція користувачів була різко негативною.

Діти в 1 чи 2 роки не можуть контролювати свої емоції. Нічого страшного, якщо дитина плаче. Ви теж плакали в дитинстві,

– написав один з коментаторів.

Авіакомпанія опинилася під пильною увагою після інциденту з однорічною дівчинкою та її бабусею. Повідомляється, що бабуся нібито дозволила іншим пасажирам "провчити дитину" під час польоту, що призвело до широкої критики в Інтернеті. Жінку осудили за брак співчуття і потенційне знущання з дитини.

У відповідь на негативну реакцію вона заявила, що деякі пасажири були змушені пересісти в задню частину літака, щоб врятуватися від шуму, в той час, як інші вдалися до затикання вух серветками. "Я просто хотіла заспокоїти дитину і дати всім відпочити", – написала вона.

Дехто схвалив дії жінок

У суперечливій дискусії навколо дій "вихователів" деякі люди стали на їхній захист, стверджуючи, що їхні дії були виправдані через відсутність заперечень з боку бабусі. Один користувач Weibo прокоментував: "Чесно кажучи, деякі діти не можуть обійтися без певного уроку", підкреслюючи переконання, що такі заходи інколи можуть бути необхідними.

До слова, у Китаї проблема "дітей-ведмедів" – термін, що використовується для опису розпещених дітей, які демонструють деструктивну поведінку в громадських місцях або завдають шкоди майну – привертає значну увагу. Ця фраза свідчить про те, що деякі діти поводяться, як дикі тварини.