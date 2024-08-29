Пасажири, які прибули в аеропорт із запізненням, стоять в черзі під палючим сонцем. Одна мандрівниця знайшла хвилинку, щоб поділитися своїм досвідом в мережі.

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Аеропорт Хакарітама – один з найменших у світі

Мандрівники часто кажуть, що подорож до аеропорту може бути такою ж приємною, як і сам політ. Однак, в аеропорту Хакарітама в Агуачіці, Колумбія, очевидною є нестача місця, оскільки в приміщенні ледве вміщується сканер-машина. В аеропорту є лише дві зали очікування:

одна призначена для прильоту,

а інша – для ручного огляду багажу.

І захопливі особливості цього аеропорту нещодавно продемонструвала свій досвід у TikTok @travelercolombia.

Тут я тримаю свою ручну поклажу, а тут ви можете побачити інших пасажирів, які чекають, коли їх покличуть, щоб увійти в другу кімнату очікування. З іншого боку – злітно-посадкова смуга для літаків,

– сказала вона.

Який вигляд має цей аеропорт: дивіться відео

Після приземлення пасажири отримують квиток, щоб повернути свій багаж, перспектива, яка неодмінно може викликати хвилювання у більш тривожних мандрівників. Зона очікування – тінисте місце під манговим деревом. З іншого боку злітно-посадкова смуга.

А пасажири, які прибули із запізненням, стоять у черзі на сонці. Це другий зал очікування, в який ви потрапляєте, коли збираєтеся на посадку. Перед входом у другий зал очікування пасажирів очікує ще одна перевірка ручної поклажі.

Дівчина додала, що там є лише один туалет для чоловіків і один для жінок. А літаки перевозять лише 48 пасажирів.