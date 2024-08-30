Один из таких инцидентов произошел в Китае на рейсе, который следовал из юго-западного города Гуйян в Шанхай. Две пассажирки самолета заперли в туалете чужого малыша, который громко плакал.

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Две женщины заперли чужого ребенка в туалете самолета

Инцидент произошел 24 августа на борту самолета авиакомпании Juneyao Airlines, когда пассажирка, по имени Гоу Тинтин, записала на видео, как она несет в туалет девочку. А другая пассажирка сказала девочке, что ей будет разрешено выйти из туалета, как только она перестанет плакать.

В своем видео Гоу выразила намерение "помочь" тем, кого задел плач ребенка. Но реакция пользователей была резко негативной.

Дети в 1 или 2 года не могут контролировать свои эмоции. Ничего страшного, если ребенок плачет. Вы тоже плакали в детстве,

– написал один из комментаторов.

Авиакомпания оказалась под пристальным вниманием после инцидента с годовалой девочкой и ее бабушкой. Сообщается, что бабушка якобы позволила другим пассажирам "проучить ребенка" во время полета, что привело к широкой критике в Интернете. Женщину осудили за недостаток сострадания и потенциальное издевательство над ребенком.

В ответ на негативную реакцию она заявила, что некоторые пассажиры были вынуждены пересесть в заднюю часть самолета, чтобы спастись от шума, в то время, как другие прибегли к затыканию ушей салфетками. "Я просто хотела успокоить ребенка и дать всем отдохнуть", – написала она.

Некоторые одобрили действия женщин

В противоречивой дискуссии вокруг действий "воспитателей" некоторые люди стали на их защиту, утверждая, что их действия были оправданы из-за отсутствия возражений со стороны бабушки. Один пользователь Weibo прокомментировал: "Честно говоря, некоторые дети не могут обойтись без определенного урока", подчеркивая убеждение, что такие меры иногда могут быть необходимыми.

К слову, в Китае проблема "детей-медведей" – термин, используемый для описания избалованных детей, которые демонстрируют деструктивное поведение в общественных местах или наносят вред имуществу – привлекает значительное внимание. Эта фраза свидетельствует о том, что некоторые дети ведут себя, как дикие животные.