Представниці традиційної японської професії давно потерпають від невихованих іноземних гостей. Нахабні туристи агресивно переслідують цих жінок, аби зробити фото, або навіть поцупити прикраси із їхніх зачісок.

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В Кіото закриють район з гейшами

Гейша – це суто японська традиційна професія жінок, яка полягає у тому, аби розважати гостей танцями, співом, грою на музичних інструментах або просто розмовами під час обідів або, наприклад, в перерві між діловими переговорами, чи просто у ресторанах. Попри стереотип, ця професія не має нічого спільного з проституцією.

Сучасні гейші зобов'язані ходити на роботу і повертатися додому у "робочому" одязі – традиційному кімоно, з характерною зачіскою та макіяжем. Саме це робить їх мішенню для так званих "туристів-папараці", які без дозволу фотографують цих жінок, зокрема роблять селфі з ними.

Аби захистити артисток від агресивної й нахабної поведінки туристів, місцева рада історичного району Гіон заборонила туристам відвідувати провулки та вулиці, де живуть гейші.

Починаючи з квітня, алеї, на яких також є кілька ресторанів і чайних, будуть відкриті лише для гейш, їхніх клієнтів і жителів району. Втім, головна вулиця району все ж залишиться відкритою для туристів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році місцева влада вже запровадила штраф для туристів, які турбують гейш. Професійних артисток переслідували, фотографували без їхньої згоди і навіть шарпали за кімоно та вишукані перуки.

Туристи "налітають" на гейш у Кіото / Фото Unsplash

Коли Японія відкрилася для туристів після пандемії Covid-19, проблема набула нової актуальності. Чиновники кажуть, що туристи знають про заборону фотографувати гейш, адже всюди є відповідні попередження, однак просто ігнорують ці правила.

Нагадаємо, міська рада столиці Ірландії Дубліна розглядає заходи щодо захисту статуї Моллі Мелоун у центрі міста. Все через те, що туристи буквально затерли до блиску її груди.