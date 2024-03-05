Багато туристів вірять, що якщо вони доторкнуться до грудей статуї Моллі Мелоун, на них чекає сім років щастя. Але це не йде на користь самій пам'ятці.

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Туристів просять не чіпати за груди статую Моллі Мелоун

Бронзовий пам'ятник Моллі Мелоун з'явився на честь святкування першого тисячоліття Дубліна у 1987 році – на перехресті вулиць Графтон-стріт і Саффолк-стріт. Статуя в натуральний людський зріст зображує молоду дівчину в сукні XVII століття з глибоким декольте. Стверджується, що її декольте настільки глибоке через те, що в ті часи жінки публічно вигодовували дітей, і така сукня була для цього зручною.

Критикам статуя не сподобалася, проте городяни її полюбили. Нині образ Моллі Мелоун активно використовують під час виготовлення сувенірної продукції, пам'ятник є одним із місць Дубліна, що найбільше фотографується, і місцем зустрічей. При цьому багато туристів вірять, що якщо вони торкнуться грудей статуї Моллі Мелоун, на них чекає сім років щастя.

У Дубліні туристів закликали припинити "лапати бюст" Моллі Мелоун / Фото ua.depositphotos.com

Тому туристи традиційно торкаються на удачу до культового пам'ятника, що зображує вигадану вуличну торговку. Однак, незадоволені місцеві жителі запустили кампанію з припинення цієї "нешанобливої" і "жінконенависницької" практики.

Більшість людей торкаються її грудей на удачу, це жінконенависницька традиція. Дуже багато людей шумлять навколо неї, цілують її в щоку, цілують її груди, це все недоречно,

– заявила ініціаторка компанії, 22-річна студентка Тіллі Кріпвелл.

Дівчина, яка регулярно грає музику біля статуї, додала, що це зводить пам'ятку до насмішок і не дає їй статусу національного надбання.

Зі свого боку влада Дубліна пообіцяла розглянути способи захисту статуї – від освіти до зведення огорож навколо неї або навіть перенесення пам'ятника на інше місце. Там заявили, що від постійних дотиків пам'ятник псується, а на його реставрацію знадобляться гроші з бюджету міста.

Хто така Моллі Мелоун?

Дівчина, на ім'я Моллі Мелоун, є героїнею популярної ірландської пісні Molly Malone, також відомої як Cockles and Mussels та In Dublin's fair city.

Пісню вперше було опубліковано в 1870 – 1880 роках, а згодом вона стала неофіційним гімном ірландської столиці.

Героїня пісні – вигадана мила дівчина, яка возила вулицями міста візок із молюсками та мідіями, а пізніше померла від лихоманки. Після цього її привид нібито продовжив блукати вулицями міста. З роками образ Моллі Мелоун обріс безліччю міських легенд, які суперечать одна одній: якісь кажуть про неї як про жінку, яка вдень торгувала молюсками, а вночі – тілом, а інші, навпаки, як про дівчину, яка всупереч усьому уникала проституції.