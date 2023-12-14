У Польщі знову побільшало українських біженців: стала відома причина

Останнім часом потік українських біженців до Польщі знову набрав обертів. Починаючи з весни 2023 року, число українців скорочувалось, а тепер їхня чисельність зросла.

Таку тенденцію відзначили аналітики Міграційної платформи EWL з посиланням на дані Євростату.

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Кількість українських біженців у Польщі знову зростає

Так, наприкінці жовтня цього року чисельність українських біженців у Польщі сягнула 957 000 осіб, тоді як наприкінці вересня вона була на 2 тисяч осіб менша. Таким чином, у Польщі, вперше з весни цього року, знову зафіксовано збільшення кількості українців.

У березні 2023 року в Польщі перебувало 995 тисяч осіб. Проте з квітня спостерігалося постійне зменшення кількості українців, які проживають у країні. Ця тенденція раптово змінилася в жовтні, коли відновився приплив українців.

Кілька місяців тому ми спостерігали зростання хвилі виїзду громадян України з Польщі. Зараз ця тенденція змінюється,

– заявив прессекретар EWL Анатолій Зимнін.

Аналітики пов'язують це з двома основними причинами:

відновленням атак на енергоструктуру України, які підвищують ризик залишитися на зиму без світла і тепла;

сезонним збільшенням вакансій в економіці Польщі.

На думку експерта, у світлі зазначених обставин існує ймовірність продовження потоку біженців до Польщі. Але найближчі місяці покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ситуація.

Кількість українців у країнах ЄС загалом зростає

Згідно з останніми даними Євростату, кількість українців, які шукають тимчасового захисту, помітно зросла в Європейському Союзі. Цифри за жовтень 2023 року перевищили значний рубіж, і зараз до цієї категорії підпадає понад 4,162 мільйона людей, що є зростанням на понад 50 тисяч протягом місяця.

Українців у ЄС стає більше / Фото Unsplash

Основними країнами ЄС, в яких українці отримали тимчасовий захист, були:

Німеччина (1,176 мільйона),

Польща (0,957 мільйона),

Чехія (0,364 мільйона).

Українці в Польщі дедалі більше започатковують бізнес

У Польщі помітно зросла кількість підприємців, які займаються несільськогосподарською діяльністю. І головне, що майже половина цих осіб (47%) мають українське громадянство.

З початку 2023-го щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 000 українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини року,

– розповіла керівник Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Підприємці-іноземці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов'язки. Наприклад, при відкритті ФОП вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги для бізнесу.