У польському Управлінні соціального страхування ZUS, куди відраховують внески підприємства, порахували кількість іноземців, які ведуть власний бізнес у цій країні. Їхня кількість динамічно зростає.

Читайте також Це мільйони євро: на які потреби українці в Польщі беруть кредити в банках

У Польщі зростає кількість українських підприємців

Підприємницьку діяльність, не пов'язану із сільським господарством, ведуть уже понад 46 000 іноземців. Серед них майже 47% вказали українське громадянство.

З початку 2023-го щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 000 українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини року,

– говорила керівник Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Підприємці з понад 120 країн нещодавно повідомили про свої бізнеси Польській службі соціального страхування (ZUS). Громадяни України виявилися найдинамічнішими учасниками, з 21 600 платників внесків. Примітно, що в останні місяці сегмент самозайнятих осіб у цій групі зазнав значного зростання. Для порівняння, рік тому українці становили третину іноземних підприємців у Польщі.

Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному підприємництві, є білоруси – 9 034 особи, на третьому місці – підприємці із в'єтнамським громадянством (1 154 заяви). Трохи менше підприємців із російським громадянством (1 030) та німецьким (918).

Зауважимо: іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов'язки. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах.

Раніше повідомлялося, що 2022 року було створено майже 16 000 таких підприємств, у першій половині 2023 року показник був разюче схожим. Ця тенденція, зосереджена переважно в таких секторах, як будівництво, інформація та зв'язок, а також послуги, зокрема перукарські та косметологічні послуги, що становлять 85% від загального обсягу.

Кожну десяту компанію у 2023 році заснували українці

Українські бізнесмени у Польщі показали дуже хороші результати за цей рік: кількість підприємців зросла до понад 14 000. Це майже стільки ж, як за весь 2022-й. За першу половину 2023 року кожна десята нова компанія в Польщі належить українцям.

Щомісяця у Польщі реєструють не менше 2 000 українських компаній. До повномасштабного вторгнення наші земляки тут відкривали в середньому до 200 підприємств на місяць.