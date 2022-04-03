З 1 жовтня 2016 року в Чехії набув чинності Закон про регламент продажу в роздрібній та гуртовій торгівлі. Закон передбачає, що магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні бути зачиненими у певні святкові дні.

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Як працюватимуть магазини в Чехії під час великодніх свят

У Страсну п'ятницю магазини у Чехії будуть відчинені. Законодавство дозволяє їхню роботу в цей день. Проте, деякі роботодавці запроваджують скорочений робочий день, щоб дати змогу своїм працівникам підготуватися до свят. Тому покупки краще здійснювати у першій половині дня.

А от Великодній понеділок – одне з тих свят, коли торгові точки у країні взагалі не працюватимуть.

Також нагадуємо, що у чеських школярів у четвер, 14 квітня, починаються великодні канікули. Вони триватимуть 5 днів.