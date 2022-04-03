С 1 октября 2016 года в Чехии вступил в силу Закон о регламенте продаж в розничной и оптовой торговле . Закон предусматривает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в праздничные дни.

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Как будут работать магазины в Чехии во время пасхальных праздников

В Страстную пятницу магазины в Чехии будут открыты. Законодательство разрешает их работу в этот день. Однако некоторые работодатели вводят сокращенный рабочий день, чтобы дать возможность своим работникам подготовиться к праздникам. Поэтому покупки лучше совершать в первой половине дня.

А вот Пасхальный понедельник – один из тех праздников, когда торговые точки в стране вообще не будут работать.