"Картка рятувальна": чому в Польщі всіх водіїв закликають її мати

Рятувальники в Польщі радять водіям обладнати свої авто спеціальними картами для посилення безпеки. Йдеться про друковані схеми з позначеними ключовими елементами конструкції машини.

Такі картки, як правило, зберігаються в автомобілі за сонцезахисним козирком. За статистикою, їх наявність в середньому скорочує час порятунку людини у надзвичайних ситуаціях до 30 хвилин.

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Чому важливо зберігати в авто схему його конструкції

Конструкція, підсилення та системи безпеки транспортних засобів завжди є викликом для групи порятунку. На дорозі є сотні моделей автомобілів, і кожна з них сконструйована по-різному. Те саме стосується подушок безпеки чи стягувачів ременів безпеки,

– пояснює Даріуш Шимура, прессекретар Любуського воєводського начальника Державної пожежної служби в Гожуві.

"Картка рятувальна" містить ту інформацію, яку часто першочергово шукають рятувальники. Якщо така картка є під сонцезахисним козирком, то це допомагає краще орієнтуватися, аби витягнути пасажира з транспортного засобу, що розбився. Таким чином шанси вчасно допомогти постраждалому в аварії зростають в кілька разів.

Служба екстреної допомоги швидше побачить, що у транспортному засобі є друкована схема з позначеними ключовими елементами його конструкції, якщо на авто буде спеціальна інформаційна наклейка. Її слід прикріпити на внутрішній стороні автомобіля в нижньому лівому куті вітрового скла (зі сторони водія).

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