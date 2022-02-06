Такие карточки, как правило, хранятся в автомобиле за солнцезащитным козырьком . По статистике, их наличие в среднем сокращает время спасения человека в чрезвычайных ситуациях до 30 минут.

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Почему важно хранить в авто схему его конструкции

Конструкция, усиление и безопасность транспортных средств всегда являются вызовом для группы спасения. На дороге есть сотни моделей автомобилей, и каждая из них сконструирована по-разному. То же касается подушек безопасности или стягивателей ремней безопасности,

– объясняет Дариуш Шимура, пресс-секретарь Любушского воеводского начальника Государственной пожарной службы в Гожуве.

"Карта спасательная" содержит ту информацию, которую часто ищут спасатели в первую очередь. Если такая карта находится под солнцезащитным козырьком, то это помогает лучше ориентироваться, чтобы вытащить пассажира из разбившегося транспортного средства. Таким образом, шансы вовремя помочь пострадавшему в аварии растут в несколько раз.

Служба экстренной помощи скорее увидит, что в транспортном средстве имеется печатная схема с обозначенными ключевыми элементами его конструкции, если на автомобиле будет специальная информационная наклейка . Ее следует прикрепить на внутренней стороне автомобиля в левом нижнем углу ветрового стекла (со стороны водителя).

К слову , недавно украинский автобус попал в аварию недалеко от польского Люблина. В транспортном средстве находились 27 пассажиров. Есть фото с места происшествия.