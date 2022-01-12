З 11 до 16 січня вважаються чинними нові правила щодо самоізоляції та карантину. Після 17 січня у країні планують ввести ще кілька додаткових обмежень.

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Які нові карантинні правила діють в Чехії з 11 до 16 січня

Період самоізоляції у Чехії тимчасово скоротили з 14 до 5 днів. Після 5 днів відбутого карантину людям рекомендовано носити респіратор ще п'ять днів навіть там, де цього не вимагають. З появою симптомів хвороби протягом наступних 14 днів слід зробити ПЛР-тест.

Важливо! Припинити самоізоляцію після 5 днів можуть лише ті люди, в яких симптоми коронавірусної інфекції відсутні.

Карантин не поширюється на щеплених жителів та тих, хто перехворів на коронавірус протягом останніх 6 місяців.

Що, можливо, зміниться з 17 січня

З 17 січня усі працівники (зокрема, вакциновані та ті, які перехворіли) двічі на тиждень проходитимуть обов'язкове тестування на антигени. У випадку позитивного тесту працівника відправлять на 5-денний карантин. Вийти з самоізоляції можна раніше, якщо зроблений за власним бажанням ПЛР-тест покаже негативний результат, а симптоми хвороби будуть відсутні.

Проте, планують ввести так званий робочий карантин, коли люди певних професій все ж продовжуватимуть ходити на роботу навіть після позитивного антигенного тесту.

COVID-19 в Чехії

Нагадуємо, що з початку пандемії коронавірусом заразилися 2,54 мільйона жителів Чехії.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, в країні померли 36 683 людини.

Отримали принаймні два щеплення проти COVID-19 майже 63% жителів.

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