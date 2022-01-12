С 11 по 16 января считаются действующими новые правила по самоизоляции и карантину. После 17 января в стране планируется ввести еще несколько дополнительных ограничений.
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Какие новые карантинные правила действуют в Чехии с 11 по 16 января
Период самоизоляции в Чехии временно сократили с 14 до 5 дней. После пяти дней отбытого карантина людям рекомендовано носить респиратор еще пять дней даже там, где этого не требуют. С появлением симптомов болезни в течение следующих 14 дней следует сделать ПЦР-тест.
Карантин не распространяется на привитых жителей и переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев.
Что, возможно, изменится с 17 января
С 17 января все работники (в частности, вакцинированные и переболевшие) дважды в неделю будут проходить обязательное тестирование на антигены. В случае положительного теста, работника отправят на 5-дневный карантин. Выйти из самоизоляции можно раньше, если сделанный по собственному желанию ПЦР-тест покажет отрицательный результат, а симптомы болезни будут отсутствовать.
Тем не менее планируют ввести так называемый рабочий карантин, когда люди определенных профессий будут продолжать ходить на работу даже после положительного антигенного теста.
COVID-19 в Чехии
- Напоминаем, что с начала пандемии коронавирусом заразилось 2,54 миллиона жителей Чехии.
- От осложнений, вызванных COVID-19, в стране умерло 36 683 человека.
- Получили хотя би две прививки против COVID-19 около 63% жителей.
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