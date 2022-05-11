Йдеться про пекарню Malina Ukrainian Bakery в канадському Едмонтоні. Там можна поласувати українською випічкою, а віднедавна у меню з'явилася особлива позиція – гостям пропонують синьо-жовті вареники з картоплею.

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Замовивши їх, ви влучите одразу у двох зайців: і пообідаєте смачною традиційною українською стравою, і підтримаєте українців у цей непростий час. Річ у тому, що весь прибуток від продажу вареників перераховують на допомогу сім'ям з України.



У Malina Ukrainian Bakery подають синьо-жовті вареники / Фото facebook

Де знайти Malina Ukrainian Bakery

Розташований ресторанчик за адресою 29 Cameron Heights Dr NW в Едмонтоні (Канада). Відкритий заклад щодня з 9:00 до 20:00, окрім понеділка. У цей день Malina Ukrainian Bakery закритий.

Відгуки гостей пекарні з українською випічкою

Дуже смачно, гарний інтер'єр, чудове обслуговування!

Ну, що ж.. це була гарна маленька дивовижна знахідка!

Яке чудове місце! Я вважаю себе різким критиком української кухні. Моя свекруха з України і вона фантастична кухарка. Її торт "Наполеон" – один із моїх улюблених, але я не можу не відзначити, що я так само люблю торт від української пекарні "Malina". Крім того, їхній медовий пиріг – дивовижний. Крім випічки, там також подають борщ, вареники та голубці.

Торт Шварцвальд був смачним і не надто солодким. Просто ідеально. Дякую за неперевершену роботу, яку ви виконуєте!

Найкраща пекарня в місті.

Дивовижно! Це єдине слово, яке описує цю чудову пекарню! Ми були сьогодні тут, щоб забрати наше замовлення, яке, до речі, дуже смачне! Я купила всього потроху, і ми у захваті. Ми будемо повертатися у цю пекарню знову і знову!

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