Речь идет о пекарне Malina Ukrainian Bakery в канадском Эдмонтоне. Там можно полакомиться украинской выпечкой, а недавно в меню появилась особая позиция – гостям предлагают сине-желтые вареники с картошкой.

Следует знать Работа в Польше: какой вид договора следует заключать – полезные советы

Заказав их, вы попадете сразу в двух зайцев: и пообедаете вкусным традиционным украинским блюдом, и поддержите украинцев в это непростое время. Дело в том, что всю прибыль от продажи вареников перечисляют на помощь семьям из Украины.



В Malina Ukrainian Bakery подают сине-желтые вареники / Фото facebook

Где найти Malina Russian Bakery

Расположен ресторанчик по адресу 29 Cameron Heights Dr NW в Эдмонтоне (Канада) . Открыто заведение ежедневно с 9:00 до 20:00 , кроме понедельника. В этот день Malina Russian Bakery закрыт.

Отзывы гостей пекарни с украинской выпечкой

Очень вкусно, хороший интерьер, отличное обслуживание!

Ну, что ж.. это была хорошая маленькая удивительная находка!

Какое отличное место! Я считаю себя резким критиком украинской кухни. Моя свекровь из Украины и она фантастическая кухарка. Ее торт "Наполеон" – один из моих любимых, но я не могу не отметить, что я тоже люблю торт от украинской пекарни "Malina". Кроме того, их медовый пирог – удивительный. Кроме выпечки, там также подают борщ, вареники и голубцы.

Торт Шварцвальд был вкусным и не слишком сладким. Просто безупречно. Спасибо за непревзойденную работу, которую вы делаете!

Лучшая пекарня в городе.

Удивительно! Это единственное слово, описывающее эту замечательную пекарню! Мы были сегодня здесь, чтобы забрать наш заказ, который, кстати, очень вкусный! Я купила всего понемногу, и мы в восторге. Мы будем возвращаться в эту пекарню снова и снова!

Читайте также Актуальные нововведения в Польше, о которых следует знать украинцам: 10 видео с объяснением