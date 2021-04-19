Канада запустить 6 нових програм для імміграції. Вони призначені для тимчасових робітників, працівників лікарень та будинків пристарілих, а також для іноземних студентів.

У травні 2021 року у Канаді співробітники важливих галузей економіки, французькомовні фахівці та іноземні студенти-випускники матимуть 6 нових можливостей для отримання постійного місця проживання. Про нові програми повідомив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно.

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Що відомо про нові програми

3 із 6 програм дозволять 90 тисячам нових іммігрантів отримати постійну резиденцію вже в цьому році. Інші 3 розраховані на французькомовних іноземців та не матимуть часових обмежень.

Починаючи з 6 травня Управління у справах імміграції, біженців та громадянства Канади починає прийом заявок за такими напрямками:

20 тисяч для працівників у галузі охорони здоров'я;

30 тисяч для інших дефіцитних професій;

40 тисяч для іноземних студентів, які закінчують канадські виші.

Програми будуть відкриті до 5 листопада 2021 року або ж до часу, коли наберуться всі 90 тисяч іммігрантів.

Ця нова урядова ініціатива поширюється на працівників 40 медичних спеціальностей, а також 95 інших професій, зокрема у галузях виробництва та розподілу продуктів харчування.

Хто може взяти участь

Щоб претендувати на місце за програмою, необхідно:

мати мінімум 1 рік досвіду роботи у галузі медицини або ж інших затребуваних професій на території Канади;

Міжнародні випускники повинні:

закінчити канадську програму навчання протягом останніх 4 років, але не раніше січня 2017 року;

Випускники та робітники мають:

володіти однією з офіційних державних мов Канади;

Канади; відповідати загальним нормам найму на роботу;

знаходитися на території Канади офіційно на момент подачі заявки;

бути приписаними в одному з канадських міст окрім тих, що розташовані у провінції Квебек.

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Для кого ці програми будуть корисними

Нові програми допоможуть тим іноземцям, які мають тимчасові візи для перебування в Канаді, але хочуть отримати посвідку на постійне місце проживання.

Наше послання для іммігрантів просте – ваш статус може бути тимчасовим, однак ваш вклад у розвиток Канади довговічний, і ми хочемо, щоб ви тут залишались,

– заявляє Мендічіно.

Протягом наступних 3 років Канада планує прийняти близько 1,2 мільйона нових іммігрантів. Згідно з прогнозами, близько 400 тисяч іноземців стануть постійними жителями країни вже в цьому році.