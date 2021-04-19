У Канаді відкриють 6 нових програм для іммігрантів: деталі
Канада запустить 6 нових програм для імміграції. Вони призначені для тимчасових робітників, працівників лікарень та будинків пристарілих, а також для іноземних студентів.
Джерело:"Наш Ванкувер"
У травні 2021 року у Канаді співробітники важливих галузей економіки, французькомовні фахівці та іноземні студенти-випускники матимуть 6 нових можливостей для отримання постійного місця проживання. Про нові програми повідомив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно.
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Що відомо про нові програми
3 із 6 програм дозволять 90 тисячам нових іммігрантів отримати постійну резиденцію вже в цьому році. Інші 3 розраховані на французькомовних іноземців та не матимуть часових обмежень.
Починаючи з 6 травня Управління у справах імміграції, біженців та громадянства Канади починає прийом заявок за такими напрямками:
- 20 тисяч для працівників у галузі охорони здоров'я;
- 30 тисяч для інших дефіцитних професій;
- 40 тисяч для іноземних студентів, які закінчують канадські виші.
Програми будуть відкриті до 5 листопада 2021 року або ж до часу, коли наберуться всі 90 тисяч іммігрантів.
Ця нова урядова ініціатива поширюється на працівників 40 медичних спеціальностей, а також 95 інших професій, зокрема у галузях виробництва та розподілу продуктів харчування.
Хто може взяти участь
Щоб претендувати на місце за програмою, необхідно:
- мати мінімум 1 рік досвіду роботи у галузі медицини або ж інших затребуваних професій на території Канади;
Міжнародні випускники повинні:
- закінчити канадську програму навчання протягом останніх 4 років, але не раніше січня 2017 року;
Випускники та робітники мають:
- володіти однією з офіційних державних мов Канади;
- відповідати загальним нормам найму на роботу;
- знаходитися на території Канади офіційно на момент подачі заявки;
- бути приписаними в одному з канадських міст окрім тих, що розташовані у провінції Квебек.
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Для кого ці програми будуть корисними
Нові програми допоможуть тим іноземцям, які мають тимчасові візи для перебування в Канаді, але хочуть отримати посвідку на постійне місце проживання.
Наше послання для іммігрантів просте – ваш статус може бути тимчасовим, однак ваш вклад у розвиток Канади довговічний, і ми хочемо, щоб ви тут залишались,
– заявляє Мендічіно.
Протягом наступних 3 років Канада планує прийняти близько 1,2 мільйона нових іммігрантів. Згідно з прогнозами, близько 400 тисяч іноземців стануть постійними жителями країни вже в цьому році.
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