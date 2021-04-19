Канада запустит 6 новых программ для иммиграции. Они предназначены для временных рабочих, работников больниц и домов престарелых, а также для иностранных студентов.

В мае 2021 года в Канаде сотрудники важных отраслей экономики, франкоязычные специалисты и иностранные студенты-выпускники будут иметь 6 новых возможностей для получения ВНЖ. О новых программах сообщил министр иммиграции Канады Марк Мендичино.

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Что известно о новых программах

3 из 6 программ позволят 90 тысячам новых иммигрантов получить постоянную резиденцию уже в этом году. Другие 3 рассчитаны на франкоязычных иностранцев и без временных ограничений.

Начиная с 6 мая Управление по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады начинает прием заявок по следующим направлениям:

20 тысяч для работников в области здравоохранения;

30 тысяч для других дефицитных профессий,

40 тысяч для иностранных студентов, заканчивающих канадские вузы.

Программы будут открыты до 5 ноября 2021 года или времени, когда наберутся все 90 тысяч иммигрантов.

Эта новая правительственная инициатива распространяется на работников 40 медицинских специальностей, а также 95 других профессий, в частности в области производства и распределения продуктов питания.

Кто может принят участие

Чтобы претендовать на место в программе, необходимо:

иметь минимум 1 год опыта работы в области медицины или других востребованных профессий на территории Канады;

Международные выпускники должны:

закончить канадскую программу обучения в течение последних 4 лет, но не ранее января 2017 года;

Выпускники и рабочие должны:

владеть одним из официальных государственных языков Канады;

Канады; соответствовать общим нормам найма на работу;

находиться на территории Канады официально на момент подачи заявки;

быть приписанными в одном из канадских городов кроме тех, что расположены в провинции Квебек.

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Для кого эти программы будут полезными

Новые программы помогут тем иностранцам, которые имеют временные визы для пребывания в Канаде, но хотят получить вид на постоянное место жительства.

Наше послание для иммигрантов простое – ваш статус может быть временным, однако ваш вклад в развитие Канады долговечный, и мы хотим, чтобы вы здесь оставались,

– заявляет Мендичино.

В течение следующих 3 лет Канада планирует принять около 1,2 миллиона новых иммигрантов. Согласно прогнозам, около 400 тысяч иностранцев станут постоянными жителями страны уже в этом году.