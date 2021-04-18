Страшна німецька: 5 слів, переклад яких змусить вас усміхнутися
Для багатьох людей німецька мова здається страхітливою та зовсім немилозвучною. Однак лексичні норми саме цієї іноземної можуть дивувати своїм словотвором та дослівним перекладом.
Джерело:24 канал
Німці люблять склеювати слова докупи з метою позначення окремих предметів та явищ. Вони змішують разом іменники та прикметники, а кількість літер, використаних для словотвору, інколи просто неможливо вимовити на одному подиху.
Цікаво 7 польських слів, переклад яких вас здивує
Найдовше німецьке слово
Найдовшим словом в німецькій мові вважають Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Воно містить у собі 63 літери та складається з 7 окремих слів:
- Rind – яловичина;
- Fleisch – м'ясо;
- Etikettierung – маркування;
- Überwachung – моніторинг;
- Aufgaben – завдання;
- Übertragung – передача;
- Gesetz – закон.
Це слово вперше вжили у 1999 році на засіданні парламенту однієї з федеральних земель Німеччини й позначили ним закон "Про передачу обов'язку контролю маркування яловичини".
Звісно, такий великий набір літер притаманний зазвичай юридичній термінології, однак і слова повсякденного вжитку німці люблять складати разом.
10 німецьких слів з дослівним перекладом українською
Glühbirne (глюбірне) – німецькою це слово позначає звичайну лампочку, однак складається з двох, які дослівно перекладаються як "сяюча груша".
Лампочка у німецькій вважається сяючою грушею / Фото Pexels
Schieldkröte (шільдкрьоте) – не спішіть милуватися незграбними та повільними рухами черепахи на суші, адже для німців це звичайна "ропуха зі щитом".
Черепаху німці називають ропухою зі щитом / Фото Unsplash
Durchfall (дурхфаль) – болить живіт та часто бігаєте до туалету? На думку німців, у вас не діарея, а "наскрізне падіння".
Цікаво, що більшість іноземних студентів, які складають іспит на знання мови, часто плутають негативний результат з діареєю, чим веселять носіїв мови.
Річ у тому, що вирази в обидвох випадках дуже схожі:
- Ich bin bei der Prüfung durchgefallen – я провалив іспит;
- Ich hatte bei der Prüfung einen Durchfall – на іспиті у мене була діарея.
Провал та діарея німецькою / Фото Pexels
Nacktschnecke (нактшнеке) – зі слизняками на городах бореться кожен працьовитий український господарник. Однак для німців цей шкідник – просто "голий равлик".
Німці називають слизняків голими равликами / Фото Pexels
Zahnfleisch (цанфляйш) – якщо у вас кровоточать ясна, то німецькомовному стоматологу доведеться лікувати "зубне м'ясо". Саме так жорстко німці називають рожеву слизову оболонку людської щелепи.
Як німецькою називають ясна / Фото Pexels
Поділитися новиною