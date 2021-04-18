Для багатьох людей німецька мова здається страхітливою та зовсім немилозвучною. Однак лексичні норми саме цієї іноземної можуть дивувати своїм словотвором та дослівним перекладом.

Німці люблять склеювати слова докупи з метою позначення окремих предметів та явищ. Вони змішують разом іменники та прикметники, а кількість літер, використаних для словотвору, інколи просто неможливо вимовити на одному подиху.

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Найдовше німецьке слово

Найдовшим словом в німецькій мові вважають Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.

Воно містить у собі 63 літери та складається з 7 окремих слів:

Rind – яловичина;

Fleisch – м'ясо;

Etikettierung – маркування;

Überwachung – моніторинг;

Aufgaben – завдання;

Übertragung – передача;

Gesetz – закон.

Це слово вперше вжили у 1999 році на засіданні парламенту однієї з федеральних земель Німеччини й позначили ним закон "Про передачу обов'язку контролю маркування яловичини".

Звісно, такий великий набір літер притаманний зазвичай юридичній термінології, однак і слова повсякденного вжитку німці люблять складати разом.

10 німецьких слів з дослівним перекладом українською

Glühbirne (глюбірне) – німецькою це слово позначає звичайну лампочку, однак складається з двох, які дослівно перекладаються як "сяюча груша".

Лампочка у німецькій вважається сяючою грушею / Фото Pexels

Schieldkröte (шільдкрьоте) – не спішіть милуватися незграбними та повільними рухами черепахи на суші, адже для німців це звичайна "ропуха зі щитом".

Черепаху німці називають ропухою зі щитом / Фото Unsplash

Durchfall (дурхфаль) – болить живіт та часто бігаєте до туалету? На думку німців, у вас не діарея, а "наскрізне падіння".

Цікаво, що більшість іноземних студентів, які складають іспит на знання мови, часто плутають негативний результат з діареєю, чим веселять носіїв мови.

Річ у тому, що вирази в обидвох випадках дуже схожі:

Ich bin bei der Prüfung durchgefallen – я провалив іспит;

Ich hatte bei der Prüfung einen Durchfall – на іспиті у мене була діарея.

Провал та діарея німецькою / Фото Pexels

Nacktschnecke (нактшнеке) – зі слизняками на городах бореться кожен працьовитий український господарник. Однак для німців цей шкідник – просто "голий равлик".

Німці називають слизняків голими равликами / Фото Pexels

Zahnfleisch (цанфляйш) – якщо у вас кровоточать ясна, то німецькомовному стоматологу доведеться лікувати "зубне м'ясо". Саме так жорстко німці називають рожеву слизову оболонку людської щелепи.

Як німецькою називають ясна / Фото Pexels