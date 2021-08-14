Про це стало відомо після віртуального візиту міністра міжнародного розвитку Канади Каріни Гулд до України. Плани оголосили в очолюваному нею відомстві.

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Що відомо про підтримку України з боку Канади

Було розпочато пошук проєктів, покликаних покращити демократичне, інклюзивне та гендерно рівне урядування в Україні, таким чином зреагувавши на потреби усіх українців, у тому числі найбільш уразливих,

– йдеться у повідомленні.

Також міністр оголосила про виділення 1,5 мільйона доларів США на підвищення спроможності українського уряду підтримувати соціально-економічний добробут українських жінок-ветеранок.

У міністерстві міжнародного розвитку Канади наголосили, що ці кошти підтверджують непохитну відданість Канади щодо убезпечення майбутнього України як демократичної держави та підтримці її глибшої євроатлантичної інтеграції.

Крім того, Канада підтримає зусилля України з покращення первинної ланки медичної допомоги та важливих медичних послуг на тлі пандемії COVID-19.