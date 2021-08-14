Об этом стало известно после виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину. Планы объявили в возглавляемом ею ведомстве.

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Что известно о поддержке Украины со стороны Канады

Было начато поиск проектов, призванных улучшить демократическое, инклюзивное и гендерно равное управления в Украине, таким образом отреагировав на нужды всех украинцев, в том числе наиболее уязвимых,

– говорится в сообщении.

Также министр объявила о выделении 1,5 миллиона долларов США на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранок.

В министерстве международного развития Канады отметили, что эти средства подтверждают непоколебимую преданность Канады относительно обеспечения будущего Украины как демократического государства и поддержке ее глубокой евроатлантической интеграции.