Сейчас страна активно ищет работников. Работодатели рассматривают кандидатуры для низкоквалифицированных и неквалифицированных специальностей.

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Профессии, по которым легче иммигрировать в Канаду

Провинция Новая Шотландия расширила список профессий, представители которых могут иммигрировать потоком для востребованных специалистов. Подать заявку на постоянное проживание могут работники общественного питания.

Для иммиграции по потоку востребованных специалистов кандидату необходимо получить предложение о работе в провинции по одной из соответствующих профессий. Речь идет об:

официантах;

помощниках на кухне;

уборщиках.

Важная деталь! Работодатели могут нанимать представителей этих специальностей без оценки рынка труда. Другими словами, компаниям не придется доказывать, что они не смогли найти соответствующих кандидатов среди граждан и резидентов Канады, а также платить пошлину за наем иностранного работника.

Заметим, что 1 июня население Новой Шотландии достигло рекордного уровня – 992 тысячи человек. Это объясняют увеличением иммиграции как из других регионов Канады, так и из-за границы.

Проблемы с иммиграцией в Канаде

В Канаде существует серьезная проблема нехватки кадров. А фактический прирост населения в 2021 году был рекордно низким – всего 0,5%. Именно поэтому власти готовы ослаблять миграционную политику, чтобы привлекать в страну новых рабочих.

Власти ожидают принять в 2021 году по меньшей мере 401 тысячу иностранцев. Для того чтобы достичь этой отметки, в Канаду должны иммигрировать еще по 43,5 тысячи человек в ноябре и декабре. И, судя по имеющейся статистике, это вполне реально. Ведь в сентябре Канада установила рекорд, приняв 45 тысяч новых резидентов, но уже в октябре повысила планку до 46 315.